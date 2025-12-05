Анар Алиев: Азербайджан готов делиться опытом в сфере труда и соцзащиты с ОТГ

Азербайджан готов делиться своими наработками в сфере труда, занятости и социальной защиты со странами Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев на первом заседании министров труда, занятости и социальной защиты стран ОТГ в Баку.

Министр подчеркнул, что Баку открыт к расширению партнерства и обмену опытом в этой сфере. "Считаю крайне важным расширение сотрудничества и проведение обмена опытом в области труда, занятости и социальной защиты - это способствует дальнейшему углублению отношений между нашими странами", - отметил Алиев.

Он добавил, что Азербайджан намерен делиться своими достижениями и моделями управления сектором, а также изучать успешные практики партнеров по ОТГ.