    Анар Алиев: Азербайджан готов делиться опытом в сфере труда и соцзащиты с ОТГ

    Внешняя политика
    • 05 декабря, 2025
    • 12:51
    Азербайджан готов делиться своими наработками в сфере труда, занятости и социальной защиты со странами Организации тюркских государств (ОТГ).

    Как передает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев на первом заседании министров труда, занятости и социальной защиты стран ОТГ в Баку.

    Министр подчеркнул, что Баку открыт к расширению партнерства и обмену опытом в этой сфере. "Считаю крайне важным расширение сотрудничества и проведение обмена опытом в области труда, занятости и социальной защиты - это способствует дальнейшему углублению отношений между нашими странами", - отметил Алиев.

    Он добавил, что Азербайджан намерен делиться своими достижениями и моделями управления сектором, а также изучать успешные практики партнеров по ОТГ.

