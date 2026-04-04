Папоян: Поставки товаров в Армению через Азербайджан становятся регулярными

В Армению поступают отдельные товары азербайджанского происхождения, включая бензин и дизельное топливо, а также регулярно осуществляется транзит грузов через территорию Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил министр экономики Армении Геворг Папоян.

"В Армению поступает 1-2 товара азербайджанского происхождения: бензин и дизельное топливо, и почти каждый день что-то поступает через Азербайджан. Например, одна из сетей супермаркетов, "Нор Зовк", подала заявку на ввоз манной крупы через территорию Азербайджана, другая организация подала заявку на ввоз российского угля, третья ввозит зерно, четвертая уже ввозит удобрения. Это уже стало очень распространенным явлением. Я уже сбился со счета, сколько товаров приходится перевозить", - сказал он.

Папоян также утвердительно ответил на вопрос о наличии продукции, которую Армения могла бы экспортировать в Азербайджан:

"Такая продукция есть, был конкретный запрос на фольгу, и на конкретную фольгу азербайджанская сторона запросила конкретную цену, и наш производитель ее предоставил. Другими словами, они сказали: нас интересует фольга такой-то толщины, не могли бы вы сказать, в каком объеме, в какие сроки и по какой цене вы можете ее предложить? Наш производитель предоставил объем, цену, ответа мы пока не получили", - сказал министр.