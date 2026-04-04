    Papoyan: Azərbaycan üzərindən Ermənistana mal tədarükü müntəzəm hal alır

    Region
    • 04 aprel, 2026
    • 14:44
    Papoyan: Azərbaycan üzərindən Ermənistana mal tədarükü müntəzəm hal alır

    Ermənistana Azərbaycan mənşəli bəzi mallar, o cümlədən benzin və dizel yanacağı daxil olur, eləcə də Azərbaycan ərazisindən müntəzəm olaraq yüklərin tranziti həyata keçirilir.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin iqtisadiyyat naziri Gevorq Papoyan bildirib.

    "Ermənistana Azərbaycan mənşəli 1-2 mal daxil olur: benzin, dizel yanacağı və demək olar ki, hər gün Azərbaycan üzərindən nə isə daxil olur. Məsələn, supermarket şəbəkələrindən biri, "Nor Zovk", Azərbaycan ərazisindən manna yarmasının idxalı üçün müraciət edib, digər bir təşkilat Rusiya kömürünün idxalı üçün müraciət edib, üçüncüsü taxıl üçün, dördüncüsü gübrə üçün. Bu, artıq çox geniş yayılmış bir hala çevrilib. Mən artıq nə qədər malın daşınmalı olduğunun hesabını itirmişəm", - o deyib.

    Papoyan, həmçinin Ermənistanın Azərbaycana ixrac edə biləcəyi məhsulların mövcudluğu ilə bağlı suala da müsbət cavab verib:

    "Belə məhsul var, folqa ilə bağlı konkret sorğu olub və Azərbaycan tərəfi folqa üçün konkret qiymət istəyib, bizim istehsalçımız isə onu təqdim edib. Başqa sözlə, onlar dedilər: bizi filan qalınlıqda folqa maraqlandırır, onu hansı həcmdə, hansı müddətə və hansı qiymətə təklif edə biləcəyinizi deyə bilərsinizmi? Bizim istehsalçımız həcmi, qiyməti təqdim etdi, biz hələ ki cavab almamışıq", - nazir vurğulayıb.

    Ermənistan Gevorq Papoyan
    Папоян: Поставки товаров в Армению через Азербайджан становятся регулярными
    Papoyan: Goods transit via Azerbaijan becoming common practice

