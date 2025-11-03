Папикян: Мы пересмотрим военно-технические сделки с учетом вашингтонских договоренностей

Армения продолжит закупать вооружения и военную технику, но не может не учитывать вашингтонские договоренности с Азербайджаном 8 августа. Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр обороны Армении Сурен Папикян. Глава ведомства, судя по всему, намекнул на возможный пересмотр политики страны в военно-технической сфере. По его словам, достигнутые Ереваном и Баку договоренности в США – это важное обстоятельство, и они будут иметь свои последствия.

Он также отметил, что у Армении нет договоренности с Индией о закупке истребителей Су-30МК.

Ранее индийские СМИ распространили информацию о том, что Ереван намерен закупить 8-12 единиц этих боевых машин. Называлась и сумма сделки – $2,5-3 млрд.