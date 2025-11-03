Müdafiə naziri: Ermənistan hərbi-texniki razılaşmalara yenidən baxacaq
Region
- 03 noyabr, 2025
- 16:36
Ermənistan silah və hərbi texnika alışını davam etdirəcək, ancaq Azərbaycanla avqustun 8-də əldə edilmiş Vaşinqton razılaşmalarını nəzərə alacaq.
"Report" Ermənistan KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin müdafiə naziri Suren Papikyan bildirib.
Onun sözlərinə görə, İrəvan və Bakının ABŞ-də əldə etdiyi razılaşmalar mühümdür və onların öz nəticələri olacaq.
Eyni zamanda, nazir qeyd edib ki, Ermənistanın Hindistanla "Su-30MK" qırıcılarının alınması barədə razılaşması yoxdur.
Daha əvvəl Hindistan KİV-ləri məlumat yaymışdı ki, İrəvan bu döyüş maşınlarından 8-12 ədəd almaq niyyətindədir. Sazişin məbləğinin 2,5-3 milyard dollar olduğu da bildirilirdi.
