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Пакистан поставит в зону бедствия в Турции 50 тыс. палаток

Пакистан поставит в зону бедствия в Турции 50 тыс. палаток Пакистан направит в пострадавшие от землетрясения регионы Турции еще 50 тыс. зимних палаток.
В регионе
11 марта 2023 г. 14:48
Пакистан поставит в зону бедствия в Турции 50 тыс. палаток

Пакистан направит в пострадавшие от землетрясения регионы Турции еще 50 тыс. зимних палаток.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф по итогам заседания с членами правительства в Лахоре, касающегося вопроса оказания помощи пострадавшим от разрушительных февральских землетрясений.

Он поручил Национальному агентству по борьбе со стихийными бедствиями (NDMA) доставить в Турцию 50 тыс. зимних палаток до 23 марта.

Наряду с этим, в Турцию будет отправлено 38 тыс. одеял, а в пострадавшую от землетрясения Сирию - 22 тыс. одеял и 10 тыс. продуктовых наборов. Гуманитарный груз доставит авиакомпания "Пакистанские международные авиалинии" (PIA), которая выполнит с этой целью 34 рейса.

Сообщается, что 11 марта из Карачи в Турцию отправится второй корабль ВМС Пакистана.

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