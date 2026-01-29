Пакистан и Иран обсудили обстановку на Ближнем Востоке
В регионе
- 29 января, 2026
- 11:46
Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар и глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Арагчи провели важный телефонный разговор, посвященный ситуации в регионе Ближнего Востока.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Пакистана в соцсети Х.
Это второй разговор Дара с Арагчи за последние несколько дней.
"В ходе беседы глава МИД Пакистана выразил обеспокоенность в связи с развитием региональной ситуации и подчеркнул, что диалог и дипломатия остаются единственным жизнеспособным путем вперед. Стороны договорились поддерживать тесный контакт", - говорится в сообщении.
