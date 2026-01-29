Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Пакистан и Иран обсудили обстановку на Ближнем Востоке

    В регионе
    • 29 января, 2026
    • 11:46
    Пакистан и Иран обсудили обстановку на Ближнем Востоке

    Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар и глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Арагчи провели важный телефонный разговор, посвященный ситуации в регионе Ближнего Востока.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Пакистана в соцсети Х.

    Это второй разговор Дара с Арагчи за последние несколько дней.

    "В ходе беседы глава МИД Пакистана выразил обеспокоенность в связи с развитием региональной ситуации и подчеркнул, что диалог и дипломатия остаются единственным жизнеспособным путем вперед. Стороны договорились поддерживать тесный контакт", - говорится в сообщении.

    Иран Пакистан Мухаммад Исхак Дар Аббас Арагчи региональная ситуация
    Pakistan və İran Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edib

