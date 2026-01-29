Пакистан и Иран обсудили обстановку на Ближнем Востоке

Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар и глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Арагчи провели важный телефонный разговор, посвященный ситуации в регионе Ближнего Востока.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Пакистана в соцсети Х.

Это второй разговор Дара с Арагчи за последние несколько дней.

"В ходе беседы глава МИД Пакистана выразил обеспокоенность в связи с развитием региональной ситуации и подчеркнул, что диалог и дипломатия остаются единственным жизнеспособным путем вперед. Стороны договорились поддерживать тесный контакт", - говорится в сообщении.