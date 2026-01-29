İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    Pakistan və İran Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edib

    Region
    • 29 yanvar, 2026
    • 11:58
    Pakistan və İran Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edib

    Pakistanın Baş nazirinin müavini - xarici işlər naziri Məhəmməd İshaq Dar iranlı həmkarı Abbas Əraqçi ilə Yaxın Şərq regionundakı vəziyyətə həsr olunmuş telefon danışığı aparıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistan XİN-in "X" sosial şəbəkəsindəki məlumatında deyilir.

    Bu, Darın Əraqçi ilə son bir neçə gün ərzində ikinci telefon danışığıdır.

    "Söhbət zamanı Pakistanın XİN başçısı regional vəziyyətin inkişafı ilə bağlı narahatlığını bildirib. O, dialoq və diplomatiyanın irəliyə doğru yeganə effektiv yol olduğunu vurğulayıb. Tərəflər sıx şəkildə əlaqə saxlamaqla bağlı razılığa gəliblər", - məlumatda qeyd olunub.

    Пакистан и Иран обсудили обстановку на Ближнем Востоке
    Pakistan and Iran discuss situation in Middle East

