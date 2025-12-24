Оверчук: РФ и Армения обсуждают поставку новых товаров транзитом через Азербайджан

Москва обсуждает с Ереваном возможность поставок удобрений транзитом через Азербайджан.

Как передает Report, об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

Он также назвал первую отправку российского зерна в Армению через Азербайджан "важным событием".

"Состоялось важное событие, мы считаем это действительно важным - (в начале ноября, - ред.) прошел первый поезд с российским зерном через территорию Азербайджана и Грузии в Армению. То есть впервые более чем за 30 лет и впервые за время независимого существования Армении и Азербайджана прошел первый поезд с зерном… Потом казахстанское зерно прошло. Мы обсуждаем также возможности загрузки этой линии другими видами грузов - удобрениями", - подчеркнул Оверчук.

По его словам, Москва и Ереван обсуждают расширение двусторонних поставок за счет импорта из Армении: "Речь идет о том, чтобы обеспечить обратную загрузку из Армении в Россию через территорию Азербайджана. Это все такие сдвиги, которые совсем недавно казались еще маловероятными".