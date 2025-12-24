Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Оверчук: РФ и Армения обсуждают поставку новых товаров транзитом через Азербайджан

    В регионе
    • 24 декабря, 2025
    • 12:20
    Оверчук: РФ и Армения обсуждают поставку новых товаров транзитом через Азербайджан
    Алексей Оверчук

    Москва обсуждает с Ереваном возможность поставок удобрений транзитом через Азербайджан.

    Как передает Report, об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

    Он также назвал первую отправку российского зерна в Армению через Азербайджан "важным событием".

    "Состоялось важное событие, мы считаем это действительно важным - (в начале ноября, - ред.) прошел первый поезд с российским зерном через территорию Азербайджана и Грузии в Армению. То есть впервые более чем за 30 лет и впервые за время независимого существования Армении и Азербайджана прошел первый поезд с зерном… Потом казахстанское зерно прошло. Мы обсуждаем также возможности загрузки этой линии другими видами грузов - удобрениями", - подчеркнул Оверчук.

    По его словам, Москва и Ереван обсуждают расширение двусторонних поставок за счет импорта из Армении: "Речь идет о том, чтобы обеспечить обратную загрузку из Армении в Россию через территорию Азербайджана. Это все такие сдвиги, которые совсем недавно казались еще маловероятными".

    Россия Армения Азербайджан транзит Казахстан зерно удобрения Алексей Оверчук
    Overçuk: Rusiya və Ermənistan malların Azərbaycan vasitəsilə göndərilməsini müzakirə edir
    Overchuk: Russia and Armenia in talks on transit supply of new goods through Azerbaijan

    Последние новости

    12:37

    Шавкат Мирзиёев: Уверен, что связи с Азербайджаном и впредь будут успешно развиваться

    Внешняя политика
    12:32

    Танкер "Кёроглу" после ремонта отправился в Туркменистан

    Инфраструктура
    12:29

    Зеленский: Украина может провести выборы одновременно с референдумом по мирному соглашению

    Другие страны
    12:20

    Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка Победы в Ханкенди

    Внутренняя политика
    12:20

    Оверчук: РФ и Армения обсуждают поставку новых товаров транзитом через Азербайджан

    В регионе
    12:19

    Премьер Грузии призвал принять меры против высоких цен в торговых сетях

    В регионе
    12:14

    Фекете: Строительство в Баку церкви Святого Иоанна Павла II может начаться весной 2026 года

    Религия
    12:10

    Мунбаев: Взаимодействие Азербайджана и Казахстана основано на стратегическом партнерстве

    Другие страны
    12:06

    Следующие парламентские выборы в Армении пройдут в июне 2026 года

    В регионе
    Лента новостей