    Overçuk: Rusiya və Ermənistan malların Azərbaycan vasitəsilə göndərilməsini müzakirə edir

    Region
    • 24 dekabr, 2025
    • 12:27
    Overçuk: Rusiya və Ermənistan malların Azərbaycan vasitəsilə göndərilməsini müzakirə edir
    Aleksey Overçuk

    Moskva Ermənistanla gübrələrin Azərbaycan ərazisindən tranzit yolla göndərilməsi imkanını müzakirə edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk bildirib.

    Оверчук: РФ и Армения обсуждают поставку новых товаров транзитом через Азербайджан

