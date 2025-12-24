Overçuk: Rusiya və Ermənistan malların Azərbaycan vasitəsilə göndərilməsini müzakirə edir
Region
- 24 dekabr, 2025
- 12:27
Moskva Ermənistanla gübrələrin Azərbaycan ərazisindən tranzit yolla göndərilməsi imkanını müzakirə edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk bildirib.
