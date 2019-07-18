Товарооборот между Ираном и странами ЕС упал на 76,46 %

Товарооборот между Ираном и странами - членами Европейского Союза в течение первых четырех месяцев 2019 года составил 1,610 млрд. евро, зарегистрировав падение на 76,46% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Financial Tribune.

Торговля Ирана с Мальтой, Кипром и Болгарией увеличилась на 130,35%, 70,3% и 24,11%, соответственно. Это были единственные члены ЕС, которые столкнулись с ростом товарооборота с Ираном за этот период, поскольку торговля страны с остальными 25 членами ЕС снизилась.

В торговле с Грецией (14,54 млн. евро), Люксембургом (70 927 евро), Испанией (68,24 млн. евро), Францией (122,2 млн. евро) и Италией (264,37 млн. евро) произошло самое резкое снижение: на 97,82%, 96,9%, 93,13%, 87,85 % и 84,58%, соответственно.