Глава МИД: Отношения со стратегическими партнерами Грузии выйдут на новый уровень в следующем году

"Отношения со стратегическими партнерами Грузии выйдут на новый уровень в следующем году".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

На брифинге по итогам ежегодной конференции послов Грузии за рубежом министр сказал, что на мероприятии внимание было сосредоточено на плане деятельности на 2020 год: "Наша конечная цель - стать членом Европейского Союза. Однако до тех пор мы будем стараться максимально использовать наши существующие отношения. Наши представители активно работают с соседними Азербайджаном и Турцией".