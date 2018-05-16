Отбывающий заключение в России украинский кинорежиссер объявил бессрочную голодовку

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, отбывающий 20-летний тюремный срок в России по обвинению в терроризме, объявил о начале бессрочной голодовки, сообщил его адвокат Дмитрий Динзе.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, по словам юриста, его подзащитный написал заявление на имя начальника колонии, в котором потребовал освобождения всех украинских политзаключенных, находящихся на территории России.

"В колонии его уговаривали прекратить голодовку, приезжали представители Совета по правам человека при ФСИН. Он заявил в ответ, что голодовка будет идти до победного конца: либо он погибнет, либо его требования начнут исполняться. О собственном освобождении он не требовал. Речь идет исключительно об освобождении политзаключенных", - рассказал Динзе.

При этом адвокат уточнил, что каких-либо требований или претензий непосредственно к колонии "Белый медведь" Сенцов не предъявляет.