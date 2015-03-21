Организаторы антиправительственной акции в Тбилиси насчитали 50 тыс. участников

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ В Тбилиси на митинг сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили собрались более 50 тыс. человек. Об этом сообщает Report со ссылкой на «Газета.Ru».

«Сегодня сюда прибыли люди со всех регионов Грузии, чтобы отправить недееспособное правительство в отставку. Сегодня нас столько, что этого достаточно, чтобы к воле народа прислушались власти. Люди выходят на акции протеста, когда их к этому принуждают власти не способные решить элементарные вопросы», — заявил ведущий митинга Ника Мелия.

Независимые эксперты в свою очередь заявляют, что на акции присутствуют около 10 тыс. человек.