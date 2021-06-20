Опубликована дата прямой линии Путина

Традиционное общение президента РФ Владимира Путина с россиянами пройдет 30 июня.

Традиционное общение президента РФ Владимира Путина с россиянами пройдет 30 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, о намеченной на эту дату прямой линии сообщила пресс-служба Кремля.

"30 июня с. г. президент Российской Федерации В. В. Путин проведет очередную "Прямую линию". Программа выйдет в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны", - говорится в сообщении.

Предстоящая прямая линия будет 18-й для Путина. В прошлом году отдельной такой беседы в привычном формате из-за пандемии коронавируса не проводилось, но некоторые вопросы граждан были заданы во время большой пресс-конференции президента в декабре 2020 года.