Оппозиция Армении пообещала парализовать Ереван

Оппозиция в Армении, требующая отставки действующего премьер-министра Никола Пашиняна, анонсировала массовые акции неповиновения.

Оппозиция в Армении, требующая отставки действующего премьер-министра Никола Пашиняна, анонсировала массовые акции неповиновения.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил вице-спикер парламента от фракции "Армения" Ишхан Сагателян в своем видеообращении.

"17 мая 08.00 начнутся масштабные акции неповиновения. Мы закроем дороги, остановим транспортное движение, весь город должен быть парализован», - заявил Сагателян.

Он также анонсировал митинг на площади Франции. Сагателян посоветовал служащим не выходить на работу, вызвав тем самым паралич армянской столицы. Также вице-спикер парламента призвал на акции протеста студентов, интеллигенцию и общественников.

Напомним, с 25 апреля по всей Армении проходят акции протеста.