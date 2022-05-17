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Оппозиция Армении пообещала парализовать Ереван

Оппозиция Армении пообещала парализовать Ереван Оппозиция в Армении, требующая отставки действующего премьер-министра Никола Пашиняна, анонсировала массовые акции неповиновения.
В регионе
17 мая 2022 г. 07:19
Оппозиция Армении пообещала парализовать Ереван

Оппозиция в Армении, требующая отставки действующего премьер-министра Никола Пашиняна, анонсировала массовые акции неповиновения.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил вице-спикер парламента от фракции "Армения" Ишхан Сагателян в своем видеообращении.

"17 мая 08.00 начнутся масштабные акции неповиновения. Мы закроем дороги, остановим транспортное движение, весь город должен быть парализован», - заявил Сагателян.

Он также анонсировал митинг на площади Франции. Сагателян посоветовал служащим не выходить на работу, вызвав тем самым паралич армянской столицы. Также вице-спикер парламента призвал на акции протеста студентов, интеллигенцию и общественников.

Напомним, с 25 апреля по всей Армении проходят акции протеста.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan müxalifəti bu gün İrəvanı iflic edəcək

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