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Оппозиционная партия "Возрождающаяся Армения" покидает парламент

Оппозиционная партия "Возрождающаяся Армения" покидает парламент Партия "Возрождающаяся Армения" прекращает свою деятельность в Национальном собрании страны.
В регионе
29 ноября 2022 г. 13:28
Оппозиционная партия Возрождающаяся Армения покидает парламент

Партия "Возрождающаяся Армения" прекращает свою деятельность в Национальном собрании страны.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, по решению Совета партии "Возрождающаяся Армения", трое из четырех ее представителей в Национальном Собрании уже подали заявления об отказе от мандатов. Это: глава партии Ваге Акопян, его заместители Рипсиме Стамбулян и Елена Киракосян.

Четвертый депутат - представляющая ассирийскую общину Земфира Мирзоева - продолжит работу, но временно приостановит членство в "Возрождающейся Армении". В заявлении партии подчеркивается, что она остается в оппозиционном поле.

Партия входит в состав блока "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна.

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