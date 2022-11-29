Оппозиционная партия "Возрождающаяся Армения" покидает парламент

Партия "Возрождающаяся Армения" прекращает свою деятельность в Национальном собрании страны.

Партия "Возрождающаяся Армения" прекращает свою деятельность в Национальном собрании страны.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, по решению Совета партии "Возрождающаяся Армения", трое из четырех ее представителей в Национальном Собрании уже подали заявления об отказе от мандатов. Это: глава партии Ваге Акопян, его заместители Рипсиме Стамбулян и Елена Киракосян.

Четвертый депутат - представляющая ассирийскую общину Земфира Мирзоева - продолжит работу, но временно приостановит членство в "Возрождающейся Армении". В заявлении партии подчеркивается, что она остается в оппозиционном поле.

Партия входит в состав блока "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна.