Оппозиционная партия в Грузии отказалась от депутатских мест

Партия "Европейская Грузия" объявляет о полном бойкоте парламента десятого созыва.
Как передает грузинское бюро Report, об этом заявили лидеры партии.
Вместе с этим, партия не будет участвовать во втором туре, назвав выборы нелегитимными.
Отметим, что по данным ЦИК Грузии, на данном этапе партия "Европейская Грузия" получила 5 мест в парламенте десятого созыва.
Партия "Альянс патриотов" уже отказалась от депутатских мест.
Сегодня будет оглашено решение и других партий.
ЦИК подсчитала 100% голосов на всех избирательных участках.
Результаты таковы:
"Грузинская мечта" - 48,15%;
"Единое национальное движение - Объединенная оппозиция" - 27,14%;
"Европейская Грузия" - 3,78%;
"Лело" - 3,15%;
"Альянс патриотов" - 3,14%;
«Стратегия Агмашенебели» - 3,15%;
«Гирчи» - 2,89%;
«Алеко Элисашвили - Мокалакееби» - 1,33%;
«Лейбористская партия» - 1%.