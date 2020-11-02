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Оппозиционная партия в Грузии отказалась от депутатских мест

Оппозиционная партия в Грузии отказалась от депутатских мест По данным ЦИК Грузии, на данном этапе партия "Европейская Грузия" получила 5 мест в парламенте десятого созыва
В регионе
2 ноября 2020 г. 14:56
Оппозиционная партия в Грузии отказалась от депутатских мест

Партия "Европейская Грузия" объявляет о полном бойкоте парламента десятого созыва.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявили лидеры партии.

Вместе с этим, партия не будет участвовать во втором туре, назвав выборы нелегитимными.

Отметим, что по данным ЦИК Грузии, на данном этапе партия "Европейская Грузия" получила 5 мест в парламенте десятого созыва.

Партия "Альянс патриотов" уже отказалась от депутатских мест.

Сегодня будет оглашено решение и других партий.

ЦИК подсчитала 100% голосов на всех избирательных участках.

Результаты таковы:

"Грузинская мечта" - 48,15%;

"Единое национальное движение - Объединенная оппозиция" - 27,14%;

"Европейская Грузия" - 3,78%;

"Лело" - 3,15%;

"Альянс патриотов" - 3,14%;

«Стратегия Агмашенебели» - 3,15%;

«Гирчи» - 2,89%;

«Алеко Элисашвили - Мокалакееби» - 1,33%;

«Лейбористская партия» - 1%.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın müxalifət partiyası deputat mandatlarından imtina edib

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