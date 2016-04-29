​ООН: Жертвами конфликта на Украине стали почти 9,5 тыс. человек

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Жертвами вооруженного конфликта на востоке Украины, начавшегося в апреле 2014 года, стали 9 333 человека, ранения получили 21 396 человек. Как сообщает Report со ссылкой на AP, об этом заявил помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Тайе-Брук Зерихун.

По его словам, последний на данный момент инцидент с гибелью людей произошел в населенному пункте Оленивка под Донецком, где в результате артиллерийского обстрела погибли четыре мирных жителя и еще восемь были ранены.

От отметил, что ООН выражает обеспокоенность в связи с тем, что в последнее время боевые действия достигли уровня интенсивности августа 2014 года.