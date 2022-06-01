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ООН приняла просьбу Турции об изменении своего международного названия

ООН приняла просьбу Турции об изменении своего международного названия Организация Объединенных Наций приняла официальную просьбу правительства Турции об изменении написания названия страны на иностранных языках.
В регионе
1 июня 2022 г. 23:04
ООН приняла просьбу Турции об изменении своего международного названия

Организация Объединенных Наций приняла официальную просьбу правительства Турции об изменении написания названия страны на иностранных языках.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Анадолу.

Новое решение было принято в рамках шагов Анкары по повышению авторитета страны на международной арене.

Таким образом, отныне название Türkiye ("Туркийе") будет использоваться на всех международных форумах и в официальных документах, где раньше применялись различные этнонимы (Turkey, Turkei, Turquie и т.д.).

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