ООН: Более 3 млн жителей Ирана покинули свои дома из-за эскалации на Ближнем Востоке
- 12 марта, 2026
- 16:06
Число внутренне перемещенных лиц в Иране из-за военных действий на Ближнем Востоке с участием Израиля и США достигло 3,2 млн человек.
Как передает Report об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.
"Из-за конфликта от 600 тыс. до 1 млн домохозяйств временно перемещены внутри страны, т.е. 3,2 млн человек", - отмечается в сообщении.
Большинство перемещенных лиц покинули Тегеран и другие крупные города.
