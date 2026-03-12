ООН: Более 3 млн жителей Ирана покинули свои дома из-за эскалации на Ближнем Востоке

Число внутренне перемещенных лиц в Иране из-за военных действий на Ближнем Востоке с участием Израиля и США достигло 3,2 млн человек.

Как передает Report об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Из-за конфликта от 600 тыс. до 1 млн домохозяйств временно перемещены внутри страны, т.е. 3,2 млн человек", - отмечается в сообщении.

Большинство перемещенных лиц покинули Тегеран и другие крупные города.