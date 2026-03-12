Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    ООН: Более 3 млн жителей Ирана покинули свои дома из-за эскалации на Ближнем Востоке

    В регионе
    • 12 марта, 2026
    • 16:06
    ООН: Более 3 млн жителей Ирана покинули свои дома из-за эскалации на Ближнем Востоке

    Число внутренне перемещенных лиц в Иране из-за военных действий на Ближнем Востоке с участием Израиля и США достигло 3,2 млн человек.

    Как передает Report об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

    "Из-за конфликта от 600 тыс. до 1 млн домохозяйств временно перемещены внутри страны, т.е. 3,2 млн человек", - отмечается в сообщении.

    Большинство перемещенных лиц покинули Тегеран и другие крупные города.

    Организация объединенных наций (ООН) Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    BMT: Yaxın Şərqdəki gərginlik səbəbindən 3 milyondan çox İran sakini evlərini tərk edib
    UNHCR: Up to 3.2M Iranians temporarily displaced in Iran as conflict intensifies
    Ты - Король

    Последние новости

    17:03

    В Азербайджане утвержден порядок первичной постановки на воинский учет

    Армия
    17:02
    Фото

    Возвращающихся в Ходжавенд и Ходжалы жителей сопровождали бригады скорой помощи

    Здоровье
    16:59

    Президент 73-й сессии ГА ООН указала на глубинные причины кризиса многосторонности

    Внешняя политика
    16:54

    Брунер: В мае ЕС представит отчет по либерализации визового режима с Арменией

    В регионе
    16:49

    Азербайджан пригласил администрацию Хиросимы на WUF13

    Внешняя политика
    16:49

    В Азербайджане отрегулированы цены на ряд лекарственных средств

    Здоровье
    16:42
    Фото

    Президент Ильхам Алиев выступил на открытии XIII Глобального Бакинского форума - ОБНОВЛЕНО-3

    Внутренняя политика
    16:40

    Райт: ВМС США к концу марта вероятно, смогут сопровождать суда в Ормузском проливе

    Другие страны
    16:33

    Аль Ануни: Брюссель признателен Баку за безопасную репатриацию европейцев из Ирана

    Внешняя политика
    Лента новостей