    Омер Челик: Турция не желает хаоса в соседнем Иране

    В регионе
    • 12 января, 2026
    • 18:26
    Омер Челик: Турция не желает хаоса в соседнем Иране

    Анкара не желает хаоса в соседнем Иране и выступает против внешнего вмешательства в дела страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, с соответствующим заявлением выступил зампредседателя и официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик.

    "Мы не желаем хаоса в соседнем Иране. Вмешательство извне приведет лишь к еще более глубоким кризисам", - заявил Челик журналистам по итогам заседания Исполкома партии под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

