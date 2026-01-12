Омер Челик: Турция не желает хаоса в соседнем Иране
В регионе
- 12 января, 2026
- 18:26
Анкара не желает хаоса в соседнем Иране и выступает против внешнего вмешательства в дела страны.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, с соответствующим заявлением выступил зампредседателя и официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик.
"Мы не желаем хаоса в соседнем Иране. Вмешательство извне приведет лишь к еще более глубоким кризисам", - заявил Челик журналистам по итогам заседания Исполкома партии под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
