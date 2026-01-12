Омер Челик: Турция не желает хаоса в соседнем Иране

Анкара не желает хаоса в соседнем Иране и выступает против внешнего вмешательства в дела страны.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, с соответствующим заявлением выступил зампредседателя и официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик.

"Мы не желаем хаоса в соседнем Иране. Вмешательство извне приведет лишь к еще более глубоким кризисам", - заявил Челик журналистам по итогам заседания Исполкома партии под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.