    Region
    • 12 yanvar, 2026
    • 18:14
    Türkiyənin hakim partiyası: İranda xaosun yaranmasını əsla arzulamırıq

    Türkiyə qonşusu İranda xaosun yaranmasını əsla arzulamır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AK Parti) sözçüsü Ömer Çelik deyib.

    Onun sözlərinə görə, İrandakı problemlər xarici müdaxilə ilə yox, ölkədaxili islahatlarla həll edilməlidir.

    Омер Челик: Турция не желает хаоса в соседнем Иране

