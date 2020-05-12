Олимпийская чемпионка Навка госпитализирована с COVID-19

Олимпийская чемпионка в танцах на льду, российская фигуристка Татьяна Навка заявила о госпитализации с коронавирусом, cообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Ранее пресс-секретарь президента России и супруг фигуристки Дмитрий Песков сообщил, что заболел COVID-19.

"Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся", — приводит слова Навки Daily Storm в Telegram.

По словам олимпийской чемпионки, вся семья находилась в строгой изоляции.

"Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы", — добавила Навка.

Ранее коронавирус выявили у премьер-министра России Михаила Мишустина и у министра культуры РФ Ольги Любимовой.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.