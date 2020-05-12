Пресс-секретарь Путина заразился COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков соообщил, что заболел COVID-19.

Как cообщает Report со ссылкой на РИА Новости, представитель Кремля находится в больнице.

Ранее коронавирус выявили и у премьер-министра России Михаила Мишустина и у министра культуры РФ Ольги Любимовой.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.