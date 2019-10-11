​Около посольства Турции в Киеве произошла потасовка

Потасовка произошла около посольства Турции в Киеве во время акции против военной операции на севере Сирии. Как передает Report, об этом сообщает сайт "Громадське" со ссылкой на одну из организаторов акции Наталью Луньо.

По словам Луньо, несколько десятков человек пришли на акцию к зданию посольства Турции, чтобы выразить протест против операции в Сирии.

По ее словам, во время акции несколько человек вышли с территории посольства и напали на митингующих. Одну из протестующих ударил в лицо человек, который потом забежал на территорию посольства.

На место происшествия прибыли полицейские.