    Один человек погиб при падении снаряда у АЭС "Бушер"

    • 04 апреля, 2026
    • 12:43
    Один человек погиб при падении снаряда у АЭС Бушер

    В Иране вблизи территории АЭС "Бушер" упал снаряд, в результате погиб один из сотрудников охраны станции.

    Как передает Report, об этом сообщает Организация по атомной энергии Ирана в соцсети.

    Согласно информации, взрывная волна повредила одно из боковых зданий, но основные объекты атомной станции повреждений не получили.

    Обстоятельства инцидента уточняются.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке АЭС Бушер в Иране Организация по атомной энергии Ирана
    "Buşehr" AES-in yaxınlığına mərmi düşməsi nəticəsində bir nəfər ölüb
    Shell hits near Iran's Bushehr nuclear plant, one guard killed

