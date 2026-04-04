Один человек погиб при падении снаряда у АЭС "Бушер"
В регионе
- 04 апреля, 2026
- 12:43
В Иране вблизи территории АЭС "Бушер" упал снаряд, в результате погиб один из сотрудников охраны станции.
Как передает Report, об этом сообщает Организация по атомной энергии Ирана в соцсети.
Согласно информации, взрывная волна повредила одно из боковых зданий, но основные объекты атомной станции повреждений не получили.
Обстоятельства инцидента уточняются.
Последние новости
