Обнародованы итоги референдума в Таджикистане

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Более 94% населения Таджикистана проголосовали за дополнения и изменения в конституцию страны на референдуме, прошедшем в минувшее воскресенье. Как сообщает Report cо ссылкой на СМИ Таджикистана, об этом заявил на пресс-конференции глава ЦИК Таджикистана Бахтиер Худоерзода.

"За поправки проголосовали 3 млн. 814 человек, или 94,5% голосующих против 134 тыс. 171 человека, или 3,3%", — сказал он.

Поправки разрешают действующему президенту Эмомали Рахмону переизбираться без ограничений, снижают до 30 лет возрастной ценз для кандидатов в президенты и запрещают создание партий на национальной и религиозной основе, а также финансирование партий из-за рубежа.

Всего в референдуме приняли участие 92% граждан, внесенных в списки голосующих, или 4 млн. 38 тыс. человек.



