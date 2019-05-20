Обнародованы первичные результаты выборов в грузинском Марнеули

​Обнародованы первичные результаты выборов в грузинском Марнеули

20 мая, 2019 02:29

https://report.az/storage/news/1cfc9af4c9c3499c3c1699c166c6f943/b8c0d3f5-c0a2-48f2-b719-2ec6feb4d415_292.jpg Центральная избирательная комиссия Грузии (ЦИК) объявила предварительные итоги выборов главы исполнительной власти, проведенных в Марнеульском районе страны. Отметим, что данный район является местом компактного проживания азербайджанцев. Кандидат на пост мэра от правящей партии “Грузинская мечта” Заур Даргаллы получил 79,08 процента голосов, два оппозиционных кандидата Агиль Мустафаев и Ахмед Имамгулиев — 11,06 и 7,73 процента соответственно. Отметим, что за пост главы муниципалитета района вели борьбу 15 кандидатов.

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