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    Обнародована статистика запросов на предоставление убежища во Франции по странам

    Согласно статистике OFPRA, положительный ответ получили 27,2% просителей

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Число заявок от граждан Азербайджана на предоставление убежища во Франции в 2017 году составило 472.

    Как передает Report, такие данные приводятся в опубликованном ежегодном отчете Французского ведомства по защите беженцев и апатридов (OFPRA).

    В докладе отмечается, что от Армении в прошлом году поступили 2 363, от Грузии- 2 101 заявка.

    Согласно статистике, приводимой в документе, впервые за историю число заявок за один год составило 100 тыс. документов на предоставление статуса беженца. Такая статистика ведется с 1981 года.

    После рассмотрения заявок 23958 человек, или 27,2% просителей получили положительный ответ и были помещены под защиту ведомства в статусе беженца.

    Основной страной происхождения просителей убежища стала Албания - от граждан этого государства поступило в общей сложности 12131 запросов, что на 60% больше, чем годом ранее. Следом идут Афганистан (6671), Сирия (5824), Гаити (5744), Судан (4823).

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