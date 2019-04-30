Казахастан ратифицировал соглашение о предотвращении инцидентов на Каспии

Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана рассмотрели и одобрили соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Напомним, что документ был рассмотрен и одобрен депутатами мажилиса (нижней палаты) парламента страны еще в начале апреля. Самое соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море подписано 12 августа 2018 года в Актау.

Главной целью соглашения является обеспечение безопасности военных кораблей и полетов воздушных судов вооруженных сил Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана в районе Каспийского моря.

Отметим, что соглашение будет применяться к военным кораблям и воздушным судам сторон, действующим на Каспийском море, за пределами территориальных вод и воздушного пространства над ними.