Парламент Армении принял в I чтении закон, позволяющий закрыть религиозный телеканал

Нацсобрание Армении приняло в первом чтении проект о закрытии духовно-просветительского телеканала "Шогакат".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, за принятие законопроекта проголосовали 63 депутата, 31 высказался против.

Проект поправок в Закон "Об аудиовизуальных медиа" предусматривает сокращение количества общественных вещателей, предусмотренных действующим законом, до двух, и одновременно отменяет требование о содержании программ образовательно-культурной направленности.

Из обоснования законопроекта становится ясно, что речь идет об отказе от духовно-просветительской телекомпании "Шогакат" и исключении ее из общественного мультиплекса.

Отметим, что помимо "Шогакат", статус общественного вещателя в Армении есть еще у двух телеканалов - Общественного телевидения и входящего в его структуру Первого информационного телеканала.