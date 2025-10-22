Парламент Армении принял в I чтении закон, позволяющий закрыть религиозный телеканал
- 22 октября, 2025
- 13:04
Нацсобрание Армении приняло в первом чтении проект о закрытии духовно-просветительского телеканала "Шогакат".
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, за принятие законопроекта проголосовали 63 депутата, 31 высказался против.
Проект поправок в Закон "Об аудиовизуальных медиа" предусматривает сокращение количества общественных вещателей, предусмотренных действующим законом, до двух, и одновременно отменяет требование о содержании программ образовательно-культурной направленности.
Из обоснования законопроекта становится ясно, что речь идет об отказе от духовно-просветительской телекомпании "Шогакат" и исключении ее из общественного мультиплекса.
Отметим, что помимо "Шогакат", статус общественного вещателя в Армении есть еще у двух телеканалов - Общественного телевидения и входящего в его структуру Первого информационного телеканала.