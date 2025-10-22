Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Парламент Армении принял в I чтении закон, позволяющий закрыть религиозный телеканал

    22 октября, 2025
    Парламент Армении принял в I чтении закон, позволяющий закрыть религиозный телеканал

    Нацсобрание Армении приняло в первом чтении проект о закрытии духовно-просветительского телеканала "Шогакат".

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, за принятие законопроекта проголосовали 63 депутата, 31 высказался против.

    Проект поправок в Закон "Об аудиовизуальных медиа" предусматривает сокращение количества общественных вещателей, предусмотренных действующим законом, до двух, и одновременно отменяет требование о содержании программ образовательно-культурной направленности.

    Из обоснования законопроекта становится ясно, что речь идет об отказе от духовно-просветительской телекомпании "Шогакат" и исключении ее из общественного мультиплекса.

    Отметим, что помимо "Шогакат", статус общественного вещателя в Армении есть еще у двух телеканалов - Общественного телевидения и входящего в его структуру Первого информационного телеканала.

    Лента новостей