İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    Ermənistanda dini telekanalın bağlanması haqqında qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul edilib

    Region
    • 22 oktyabr, 2025
    • 13:19
    Ermənistanda dini telekanalın bağlanması haqqında qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul edilib

    Ermənistan parlamenti "Şoqakat" televiziya kanalının bağlanması haqqında qanun layihəsini birinci oxunuşda qəbul edib.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, 63 deputat layihənin qəbul edilməsinin lehinə, 31 nəfər əleyhinə səs verib.

    "Audiovizual media haqqında" Qanuna təklif olunan dəyişikliklər layihəsi ictimai yayımçıların sayının ikiyə endirilməsini və eyni zamanda maarifləndirici və mədəniyyət yönümlü proqramların məzmununa dair tələbin ləğv edilməsini nəzərdə tutur.

    Qanun layihəsinin əsaslandırılmasından məlum olur ki, söhbət "Şoqakat" maarifləndirici televiziya şirkətindən imtina edilməsi və ictimai multipleksdən çıxarılmasından gedir.

    Ermənistan telekanal
    Парламент Армении принял в I чтении закон, позволяющий закрыть религиозный телеканал

    Son xəbərlər

    14:11

    Azərbaycan sosial müdafiə və sosial təminata ayrılan xərcləri 9 %-ə yaxın artırıb

    Maliyyə
    14:11

    Mer: Rusiyanın hücumu nəticəsində Xarkovda 1 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb

    Region
    14:10

    Ağsu Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının direktoru vəzifəsindən azad edilib

    Sağlamlıq
    14:06

    Azərbaycanda müdafiə və milli təhlükəsizlik xərcləri 9 ayda 5 milyard manatı ötüb

    Maliyyə
    14:06

    Belqradda parlament binası qarşısında atışma baş verib, xəsarət alan var

    Digər ölkələr
    14:02

    Azərbaycanın icmal büdcəsində 7 milyard manata yaxın profisit yaranıb

    Maliyyə
    13:59

    Zelenski Osloda Norveçin Baş naziri ilə danışıqlar aparacaq

    Digər ölkələr
    13:59
    Foto
    Video

    Əli Əsədov Tbilisidə İrakli Kobaxidze ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    13:56

    Azərbaycanda toxumla bağlı rəqəmsal nəzarət və izləmə sistemlərinin tətbiqinə başlanılıb

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti