Ermənistanda dini telekanalın bağlanması haqqında qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul edilib
Region
- 22 oktyabr, 2025
- 13:19
Ermənistan parlamenti "Şoqakat" televiziya kanalının bağlanması haqqında qanun layihəsini birinci oxunuşda qəbul edib.
"Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, 63 deputat layihənin qəbul edilməsinin lehinə, 31 nəfər əleyhinə səs verib.
"Audiovizual media haqqında" Qanuna təklif olunan dəyişikliklər layihəsi ictimai yayımçıların sayının ikiyə endirilməsini və eyni zamanda maarifləndirici və mədəniyyət yönümlü proqramların məzmununa dair tələbin ləğv edilməsini nəzərdə tutur.
Qanun layihəsinin əsaslandırılmasından məlum olur ki, söhbət "Şoqakat" maarifləndirici televiziya şirkətindən imtina edilməsi və ictimai multipleksdən çıxarılmasından gedir.
