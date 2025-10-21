Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    В Армении могут закрыть церковный телеканал

    В регионе
    • 21 октября, 2025
    • 15:48
    В Армении могут закрыть церковный телеканал

    В Армении могут закрыть церковный телеканал "Шогакат". Депутаты от фракции "Гражданский договор" предлагают сократить с трех до двух число телеканалов, имеющих статус общественного вещателя.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила депутат Тагуи Казарян, составившая с коллегой по фракции Сисаком Габриеляном проект изменений в законе "Об аудиовизуальных медиа".

    "Несколько лет государство финансировало этот телеканал без какой-либо конкурсной основы. Думаю, эти средства можно потратить эффективнее, заказывая передачи соответствующего содержания пол конкурсам, в которых может принимать участие и эта телекомпания", - заявила она.

    Доводы оппозиционной коллеги Лилит Галстян о том, что канал наполовину финансирует сама церковь, ее не убедили. Она к тому же обвинила "Шогакат" в трансляции оппозиционных шествий и митингов.

    "Это не опасения, а реальность. Несколько лет государство финансировало этот телеканал без какой-либо конкурсной основы. Думаю, эти средства можно потратить эффективнее, заказывая передачи соответствующего содержания по конкурсам, в которых может принимать участие и эта телекомпания", - заявила Казарян. Она отметила, что за последние несколько лет государство выделило этой телекомпании около 3 млрд драмов (около $7,7 тыс).

    Ermənistanda kilsəyə aid telekanal bağlana bilər

    Лента новостей