В Армении могут закрыть церковный телеканал "Шогакат". Депутаты от фракции "Гражданский договор" предлагают сократить с трех до двух число телеканалов, имеющих статус общественного вещателя.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила депутат Тагуи Казарян, составившая с коллегой по фракции Сисаком Габриеляном проект изменений в законе "Об аудиовизуальных медиа".

Доводы оппозиционной коллеги Лилит Галстян о том, что канал наполовину финансирует сама церковь, ее не убедили. Она к тому же обвинила "Шогакат" в трансляции оппозиционных шествий и митингов.

"Это не опасения, а реальность. Несколько лет государство финансировало этот телеканал без какой-либо конкурсной основы. Думаю, эти средства можно потратить эффективнее, заказывая передачи соответствующего содержания по конкурсам, в которых может принимать участие и эта телекомпания", - заявила Казарян. Она отметила, что за последние несколько лет государство выделило этой телекомпании около 3 млрд драмов (около $7,7 тыс).