    НС Армении 26 сентября обсудит инициативу оппозиции о вотуме недоверия Пашиняну

    В регионе
    • 23 сентября, 2025
    • 17:32
    НС Армении 26 сентября обсудит инициативу оппозиции о вотуме недоверия Пашиняну

    В Национальном собрании Армении состоятся слушания по проекту резолюции о вотуме недоверия премьер-министру Николу Пашиняну, инициированному фракцией "Честь имею".

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении на официальном сайте НС.

    "26 сентября в 12:00 в зале заседаний НС по инициативе фракции НС "Имею честь" состоятся парламентские слушания. Будет рассмотрен представленный фракцией проект заявления НС "О национальном кризисе и провале государственного управления", - сказано в сообщении.

    Paşinyana etimadsızlıq göstərilməsi ilə bağlı təşəbbüs parlamentdə müzakirə olunacaq

