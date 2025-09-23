НС Армении 26 сентября обсудит инициативу оппозиции о вотуме недоверия Пашиняну

В Национальном собрании Армении состоятся слушания по проекту резолюции о вотуме недоверия премьер-министру Николу Пашиняну, инициированному фракцией "Честь имею".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении на официальном сайте НС.

"26 сентября в 12:00 в зале заседаний НС по инициативе фракции НС "Имею честь" состоятся парламентские слушания. Будет рассмотрен представленный фракцией проект заявления НС "О национальном кризисе и провале государственного управления", - сказано в сообщении.