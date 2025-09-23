Paşinyana etimadsızlıq göstərilməsi ilə bağlı təşəbbüs parlamentdə müzakirə olunacaq
Region
- 23 sentyabr, 2025
- 17:52
Ermənistan parlamentində "Şərəfim var" fraksiyasının təşəbbüsü ilə Baş nazir Nikol Paşinyana etimadsızlıq göstərilməsi haqqında qətnamə layihəsi üzrə dinləmələr keçiriləcək.
"Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə parlamentin rəsmi saytında məlumat yerləşdirilib.
"Sentyabrın 26-da saat 12:00-da parlamentin iclas zalında "Şərəfim var" fraksiyasının qərarı ilə dinləmələr keçiriləcək. Fraksiya tərəfindən təqdim edilən parlamentin "Milli böhran və dövlət idarəçiliyinin iflası haqqında" bəyanat layihəsi müzakirə ediləcək", - məlumatda bildirilib.
Son xəbərlər
19:23
AMEA tarixində ilk dəfə etnologiyaya aid jurnal təsis olunubElm və təhsil
19:18
Tramp Moskvaya mümkün səfəri və Zelenskiyə təsir göstərməklə bağlı sualı cavablandırmayıbDigər ölkələr
19:17
Voleybol üzrə Yüksək Liqaların yeni mövsümünün püşkü atılıbKomanda
19:09
Aleksandr Stubb Aİ-ni enerji daşıyıcıları məsələsində Rusiya ilə sərt davranmağa çağırıbDigər ölkələr
19:06
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası - Ermənistanın kənd təsərrüfatı məhsulunun 70%-ni azərbaycanlı əhali təmin edibDaxili siyasət
19:00
Foto
Azərbaycan Basketbol Liqasında çıxış edən klublar yoxlama oyununda üz-üzə gəliblərKomanda
18:59
Kəşfiyyatçı Xanı kimi tanınan Səyyaf Əhmədov minaya düşərək həlak olubHadisə
18:48
İsmayıllıda avtomobil idarəetmədən çıxaraq aşıb, sürücü ölübHadisə
18:45
Foto