İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Paşinyana etimadsızlıq göstərilməsi ilə bağlı təşəbbüs parlamentdə müzakirə olunacaq

    Region
    • 23 sentyabr, 2025
    • 17:52
    Paşinyana etimadsızlıq göstərilməsi ilə bağlı təşəbbüs parlamentdə müzakirə olunacaq

    Ermənistan parlamentində "Şərəfim var" fraksiyasının təşəbbüsü ilə Baş nazir Nikol Paşinyana etimadsızlıq göstərilməsi haqqında qətnamə layihəsi üzrə dinləmələr keçiriləcək.

    "Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə parlamentin rəsmi saytında məlumat yerləşdirilib.

    "Sentyabrın 26-da saat 12:00-da parlamentin iclas zalında "Şərəfim var" fraksiyasının qərarı ilə dinləmələr keçiriləcək. Fraksiya tərəfindən təqdim edilən parlamentin "Milli böhran və dövlət idarəçiliyinin iflası haqqında" bəyanat layihəsi müzakirə ediləcək", - məlumatda bildirilib.

    Ermənistan Parlament Nikol Paşinyan
    НС Армении 26 сентября обсудит инициативу оппозиции о вотуме недоверия Пашиняну

    Son xəbərlər

    19:23

    AMEA tarixində ilk dəfə etnologiyaya aid jurnal təsis olunub

    Elm və təhsil
    19:18

    Tramp Moskvaya mümkün səfəri və Zelenskiyə təsir göstərməklə bağlı sualı cavablandırmayıb

    Digər ölkələr
    19:17

    Voleybol üzrə Yüksək Liqaların yeni mövsümünün püşkü atılıb

    Komanda
    19:09

    Aleksandr Stubb Aİ-ni enerji daşıyıcıları məsələsində Rusiya ilə sərt davranmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    19:06
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası - Ermənistanın kənd təsərrüfatı məhsulunun 70%-ni azərbaycanlı əhali təmin edib

    Daxili siyasət
    19:00
    Foto

    Azərbaycan Basketbol Liqasında çıxış edən klublar yoxlama oyununda üz-üzə gəliblər

    Komanda
    18:59

    Kəşfiyyatçı Xanı kimi tanınan Səyyaf Əhmədov minaya düşərək həlak olub

    Hadisə
    18:48

    İsmayıllıda avtomobil idarəetmədən çıxaraq aşıb, sürücü ölüb

    Hadisə
    18:45
    Foto

    Ombudsman Şəkidə vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti