В Армении оппозиционная фракция выразит вотум недоверия Пашиняну
В регионе
- 16 сентября, 2025
- 12:15
Оппозиционная фракция "Честь имею" планирует выразить в парламенте вотум недоверия премьер-министру Армении Николу Пашиняну.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Сообщается, что текст заявления "О выражении недоверия премьер-министру Армении по основаниям национального кризиса и провалов в управлении" опубликовал в соцсетях глава фракции Айк Мамиджанян.
Предлагается формирование переходного правительства национального единства.
"Мы призываем все политические силы, гражданское общество и отдельных граждан, которые верят в будущее Армении, объединиться вокруг наиболее реалистичного на данный момент способа смены власти - процесса выражения недоверия премьер-министру", - сказано в заявлении.
