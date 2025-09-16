В Армении оппозиционная фракция выразит вотум недоверия Пашиняну

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    • 16 сентября, 2025
    • 12:15
    Оппозиционная фракция "Честь имею" планирует выразить в парламенте вотум недоверия премьер-министру Армении Николу Пашиняну. 

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Сообщается, что текст заявления "О выражении недоверия премьер-министру Армении по основаниям национального кризиса и провалов в управлении" опубликовал в соцсетях глава фракции Айк Мамиджанян.

    Предлагается формирование переходного правительства национального единства.

    "Мы призываем все политические силы, гражданское общество и отдельных граждан, которые верят в будущее Армении, объединиться вокруг наиболее реалистичного на данный момент способа смены власти - процесса выражения недоверия премьер-министру", - сказано в заявлении. 

    Ermənistanda müxalifət fraksiyası Paşinyana etimadsızlıq göstərəcək
    Opposition faction in Armenia to express vote of no confidence in Pashinyan

