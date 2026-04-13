НПО: В Иране в 2025 году казнили свыше 1,6 тыс. человек

    Власти Ирана за прошедший 2025 год казнили 1 639 человек, что является самым высоким показателем с 1989 года.

    Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом говорится в ежегодном отчете Iran Human Rights (IHR) и Together Against the Death Penalty.

    Отмечается, что организация IHR, которая для внесения данных в статистику требует подтверждения казни из двух источников (при этом большинство таких случаев не освещается в официальных иранских СМИ), подчеркивает, что приведенные данные являются "абсолютным минимумом".

    Подчеркивается, что этот показатель означает в среднем более четырех казней в день.

    Согласно отчету, это самый высокий уровень казней с момента начала мониторинга организацией IHR в 2008 году и максимальный показатель с 1989 года - периода ранних лет после Исламской революции.

    IHR: İranda 2025-ci ildə 1 639 nəfər edam edilib
    Iran executed at least 1,639 people in 2025, most since 1989: NGOs

