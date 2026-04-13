    IHR: İranda 2025-ci ildə 1 639 nəfər edam edilib

    13 aprel, 2026
    İran hakimiyyəti 2025-ci il 1 639 nəfəri edam edib ki, bu da 1989-cu ildən bəri ən yüksək göstəricidir.

    "Report" "The Times of Israel"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Iran Human Rights" (IHR) və "Together Against the Death Penalty" təşkilatlarının illik hesabatında deyilir.

    Qeyd olunub ki, bu göstərici gündə orta hesabla dörddən çox edam deməkdir.

    Hesabata əsasən, bu, IHR təşkilatının 2008-ci ildə monitorinqə başladığı vaxtdan və 1989-cu ildən (İslam İnqilabından sonrakı ilk illərdən) bəri ən yüksək edam göstəricisidir.

    İranda edam hökmü Iran Human Rights
    НПО: В Иране в 2025 году казнили свыше 1,6 тыс. человек
    Iran executed at least 1,639 people in 2025, most since 1989: NGOs

