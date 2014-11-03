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    Новый раунд переговоров "шестерки" с Ираном начнется 18 ноября в Вене

    Об этом заявила на брифинге в Брюсселе пресс-секретарь экс-главы дипломатии ЕС

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Новый раунд переговоров "шестерки" с Ираном по ядерной программе ИРИ начнется 18 ноября в Вене. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель главы дипломатии ЕС Кэтрин Рэй.

    "Шестерка" международных посредников (США, Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай) и Иран ведут переговоры о выработке системы гарантий исключительно мирного характера иранской ядерной программы в обмен на полное постепенное снятие международных санкций в отношении страны. При этом такая договоренность по взаимному соглашению сторон должна быть выработана до 24 ноября.

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