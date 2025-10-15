Новый глава МИД Казахстана посетит Россию

Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Новый главы МИД Казахстана Ермек Кошербаев совершит визит в РФ на следующей неделе.

    Как передает Report, об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В ходе визита Кошербаев 22 октября проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    "Стороны обсудят широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, включая политическое, торгово-экономическое, культурно-гуманитарное взаимодействие, а также подготовку предстоящего государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Россию", - отметила Захарова.

    По ее словам, министры "сверят часы" по вопросам региональной и глобальной повестки дня.

    Отметим, что Ермек Кошербаев назначен главой МИД Казахстана в конце сентября 2025 года.

    Qazaxıstanın yeni XİN başçısı Rusiyaya səfər edəcək

