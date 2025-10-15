Новый глава МИД Казахстана посетит Россию
В регионе
- 15 октября, 2025
- 13:45
Новый главы МИД Казахстана Ермек Кошербаев совершит визит в РФ на следующей неделе.
Как передает Report, об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В ходе визита Кошербаев 22 октября проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
"Стороны обсудят широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, включая политическое, торгово-экономическое, культурно-гуманитарное взаимодействие, а также подготовку предстоящего государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Россию", - отметила Захарова.
По ее словам, министры "сверят часы" по вопросам региональной и глобальной повестки дня.
Отметим, что Ермек Кошербаев назначен главой МИД Казахстана в конце сентября 2025 года.
