Новый глава МИД Казахстана посетит Россию

Новый главы МИД Казахстана Ермек Кошербаев совершит визит в РФ на следующей неделе.

Как передает Report, об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В ходе визита Кошербаев 22 октября проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Стороны обсудят широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, включая политическое, торгово-экономическое, культурно-гуманитарное взаимодействие, а также подготовку предстоящего государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Россию", - отметила Захарова.

По ее словам, министры "сверят часы" по вопросам региональной и глобальной повестки дня.

Отметим, что Ермек Кошербаев назначен главой МИД Казахстана в конце сентября 2025 года.