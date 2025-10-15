İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Qazaxıstanın yeni XİN başçısı Rusiyaya səfər edəcək

    Region
    • 15 oktyabr, 2025
    • 14:05
    Qazaxıstanın yeni XİN başçısı Rusiyaya səfər edəcək

    Qazaxıstanın yeni xaici işlər naziri Yermek Koşerbayev gələn həftə Rusiyaya səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya XİN-in rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bildirib.

    Səfər zamanı Koşerbayev oktyabrın 22-də Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla danışıqlar aparacaq.

    "Tərəflər siyasi, ticarət-iqtisadi, mədəni-humanitar sahələrdə ikitərəfli əməkdaşlıq məsələlərini, eləcə də Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayevin Rusiyaya gözlənilən dövlət səfərinə hazırlığı müzakirə edəcəklər", - deyə Zaxarova qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, nazirlər regional və qlobal gündəliyə dair məsələlərlə bağlı mövqeləri dəqiqləşdirəcəklər.

    Qeyd edək ki, Y.Koşerbayev 2025-ci ilin sentyabr ayının sonunda Qazaxıstanın xarici işlər naziri təyin edilib.

    Qazaxıstan Yermek Koşerbayev Mariya Zaxarova
    Новый глава МИД Казахстана посетит Россию

    Son xəbərlər

    14:20

    Peskov: AİHM-nin Rusiyanın Gürcüstana kompensasiya ödəməsi ilə bağlı qərarı icra edilməyəcək

    Region
    14:16

    Səfir: "Azərbaycan və Böyük Britaniya strateji investisiyaları artırmaqla bağlı müzakirələr aparır"

    Biznes
    14:08

    "Ziraat Bank Azərbaycan" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    14:05

    Atanın həbsdəki oğluna tərliyin içərisində narkotik keçirməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    14:05

    Qazaxıstanın yeni XİN başçısı Rusiyaya səfər edəcək

    Region
    14:03

    Suriyanın keçid dövrünün prezidenti Rusiyadadır

    Region
    13:59

    İndoneziyada yanğın nəticəsində 10 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    13:48

    UN-HABITAT Xəzər boyu iqlimə davamlı şəhərlərin yaradılmasında Azərbaycana dəstək verir

    İnfrastruktur
    13:44

    Zelenski Odessada hərbi administrasiya yaradıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti