Никол Пашинян рассказал о будущих планах

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Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ "У нас мало времени и поэтому с первого дня мы должны начать формировать правительство на основе свободных, справедливых и законных выборов".

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил лидер оппозиции Никол Пашинян, рассказывая о будущих планах в случае избрания премьер-министром.

"Наш первый шаг – в решении оставшихся многочисленных проблем. Одна из важных работ создание стабильной деловой обстановки. Сейчас я кандидат только в премьер-министры. Став премьер-министром, мы обсудим вопрос состава правительства. Мы должны по одному обсудить вопросы. Мой второй шаг – формирование нового правительства в течение 15 дней", - сказал Никол Пашинян.

Отметим, что 30 апреля парламентская фракция "Выход" выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра.

30 апреля он встретится с тремя парламентскими фракциями, в том числе правящей Республиканской партией Армении. Лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян уже заявил о поддержке Никола Пашиняна.