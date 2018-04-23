Никол Пашинян прокомментировал отставку Сержа Саргсяна

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Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Лидер армянской оппозиции, депутат парламента Армении Никол Пашинян прокомментировал отставку премьер-министра этой страны Сержа Саргсяна.

Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, Н.Пашинян написал на своей странице в Facebook: "Ты победил, гражданин Республики Армения. И сейчас никто не сможет отобрать у тебя эту победу. Поздравляю".

Серж Саргсян 23 апреля ушел в отставку с должности премьер-министра Армении. Именно этого добивались участники многотысячных акций протеста.