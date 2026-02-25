Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Пашинян отправился в Польшу с двухдневным официальным визитом

    В регионе
    • 25 февраля, 2026
    • 11:47
    Пашинян отправился в Польшу с двухдневным официальным визитом

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Польшу с двухдневным официальным визитом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Согласно информации, в рамках визита Пашинян намерен встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Также главы правительств двух стран выступят с совместными заявлениями для прессы.

    Пашинян также встретится с президентом Польши Каролем Навроцким и председателем Сената Малгожатой Кидавой Блонской, посетит Польский институт международных отношений, где встретится с представителями польских аналитических центров.

    Лента новостей