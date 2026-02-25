Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Польшу с двухдневным официальным визитом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно информации, в рамках визита Пашинян намерен встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Также главы правительств двух стран выступят с совместными заявлениями для прессы.

Пашинян также встретится с президентом Польши Каролем Навроцким и председателем Сената Малгожатой Кидавой Блонской, посетит Польский институт международных отношений, где встретится с представителями польских аналитических центров.