Nikol Paşinyan Polşaya səfərə yola düşüb
Region
- 25 fevral, 2026
- 11:55
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Polşaya iki günlük rəsmi səfərə yola düşüb.
Bu barədə "Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, səfər çərçivəsində Paşinyan Polşanın Baş naziri Donald Tuskla görüşəcək, bundan sonra Ermənistan və Polşa baş nazirləri KİV nümayəndələri qarşısında bəyanatlarla çıxış edəcəklər.
Rəsmi səfər çərçivəsində Paşinyan həmçinin Polşa Prezidenti Karol Navrotski və Senatın sədri Malqojata Kidava-Blonska ilə görüşəcək.
Nikol Paşinyan, həmçinin Polşa Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunu ziyarət edəcək və burada Polşanın analitik mərkəzlərinin nümayəndələri ilə görüşəcək.
Son xəbərlər
13:14
AMEA-nın Qarabağ elmi bölməsi yaradılacaqElm və təhsil
13:12
Qazaxıstanda "Su-30SM" qırıcısı qəzaya uğrayıbRegion
13:06
Azərbaycan qarğıdalı idxalını 62 %-dən çox azaldıbASK
13:06
Ukrayna Rusiyanın kimya zavoduna hücum edib, dörd nəfər ölübDigər ölkələr
13:03
Ceyhun Əmrahov dünya çempionatında qızıl medal hədəfləyirFərdi
12:53
Tbilisi, Kaxeti və Kvemo Kartlidə saxta terror mesajları yayan şübhəlilər saxlanılıbRegion
12:41
Yaqub Mahmudov: "Türkdilli dövlətlər" ifadəsindən əl çəkmək lazımdırElm və təhsil
12:38
Luvr muzeyinin yeni direktoru Kristof Leribo olacaqDigər ölkələr
12:38