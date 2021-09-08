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Никол Пашинян находится с визитом в Грузии

Никол Пашинян находится с визитом в Грузии Премьер-министр Армении Никол Пашинян находится с официальным визитом в Грузии.
В регионе
8 сентября 2021 г. 14:41
Никол Пашинян находится с визитом в Грузии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян находится с официальным визитом в Грузии.

Как передает грузинское бюро Report, в ходе двухдневного визита премьер-министр проведет с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили встречи тет-а-тет и в расширенном составе.

Главы правительств двух стран выступят с заявлениями для СМИ по итогам переговоров.

Запланирована встреча премьер-министра Армении с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Отметим, что это третий официальный визит Н.Пашиняна в Грузию. Он посещал с официальным визитом соседнюю страну в 2018 и 2020 годы.

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