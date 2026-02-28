Ряд стран на Ближнем Востоке закрыли воздушное пространство на фоне ударов США и Израиля по Ирану

Несколько стран Ближнего Востока временно закрыли или ограничили использование своего воздушного пространства на фоне ударов США и Израиля по Ирану.

Как сообщает Report, ограничения введены в Бахрейне, Сирии, ОАЭ и Катаре.

В Бахрейне воздушное пространство закрыто до 14:30 по бакинскому времени, включая транзитные рейсы через страну.

Сирия ограничила коридоры на юге страны на 12 часов с 13:00 по бакинскому времени, перенаправив рейсы через альтернативные маршруты, говорится в заявлении Генуправления гражданской авиации САР.

В ОАЭ и Катаре также приостановлено авиасообщение: в Катаре на территории страны в воздухе барражируют вертолеты, в ОАЭ приняты "беспрецедентные меры предосторожности".

Ранее о закрытии или ограничении воздушного пространства сообщали Иран, Ирак и Израиль. Одновременно фиксировались взрывы и инциденты в Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.

Ситуация в регионе остается напряженной, авиакомпании предупреждают пассажиров о возможных задержках и изменениях маршрутов.