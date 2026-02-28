Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Ряд стран на Ближнем Востоке закрыли воздушное пространство на фоне ударов США и Израиля по Ирану

    В регионе
    • 28 февраля, 2026
    • 13:48
    Ряд стран на Ближнем Востоке закрыли воздушное пространство на фоне ударов США и Израиля по Ирану

    Несколько стран Ближнего Востока временно закрыли или ограничили использование своего воздушного пространства на фоне ударов США и Израиля по Ирану.

    Как сообщает Report, ограничения введены в Бахрейне, Сирии, ОАЭ и Катаре.

    В Бахрейне воздушное пространство закрыто до 14:30 по бакинскому времени, включая транзитные рейсы через страну.

    Сирия ограничила коридоры на юге страны на 12 часов с 13:00 по бакинскому времени, перенаправив рейсы через альтернативные маршруты, говорится в заявлении Генуправления гражданской авиации САР.

    В ОАЭ и Катаре также приостановлено авиасообщение: в Катаре на территории страны в воздухе барражируют вертолеты, в ОАЭ приняты "беспрецедентные меры предосторожности".

    Ранее о закрытии или ограничении воздушного пространства сообщали Иран, Ирак и Израиль. Одновременно фиксировались взрывы и инциденты в Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.

    Ситуация в регионе остается напряженной, авиакомпании предупреждают пассажиров о возможных задержках и изменениях маршрутов.

    Удары по Ирану Совместная операция Израиля и США Бахрейн Израиль ОАЭ Катар
    ABŞ və İsrailin İrana zərbələri fonunda bir neçə ölkə hava məkanını bağlayıb
    Several countries close airspace amid US and Israeli strikes on Iran

    Последние новости

    14:06

    Иран нанес удары по четырем военным базам США

    В регионе
    14:03

    Каллас: Миссия ЕС в Красном море готова обеспечивать открытость морского коридора

    Другие страны
    13:57

    Высший совет нацбезопасности Ирана осудил воздушную операцию США и Израиля

    В регионе
    13:54

    AYNA: Автобусные рейсы Баку-Нахчыван-Баку приостановлены в целях безопасности

    Инфраструктура
    13:52

    Рейс из Абу-Даби в Баку возвращается из-за закрытия воздушного пространства ОАЭ

    Инфраструктура
    13:51

    Арагчи об ударах США и Израиля: Иран будет себя защищать

    Другие страны
    13:49

    СМИ: США будут наносить удары по Ирану в течение всего уик-энда

    Другие страны
    13:48

    Ряд стран на Ближнем Востоке закрыли воздушное пространство на фоне ударов США и Израиля по Ирану

    В регионе
    13:35

    МИД Ирана призвал Совбез ООН принять срочные меры в связи с действиями США и Израиля

    В регионе
    Лента новостей