İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    ABŞ və İsrailin İrana zərbələri fonunda Yaxın Şərqdə bir sıra ölkələr hava məkanını bağlayıb

    Region
    • 28 fevral, 2026
    • 13:51
    ABŞ və İsrailin İrana zərbələri fonunda Yaxın Şərqdə bir sıra ölkələr hava məkanını bağlayıb

    Yaxın Şərqin bir neçə ölkəsi ABŞ və İsrailin İrana zərbələri fonunda hava məkanı müvəqqəti olaraq bağlayıb və ya istifadəsini məhdudlaşdırıb.

    "Report" xəbər verir ki, məhdudiyyətlər Bəhreyn, Suriya, BƏƏ və Qətərdə tətbiq edilib.

    Bəhreyndə hava məkanı Bakı vaxtı ilə saat 14:30-a qədər bağlanıb, bu, ölkə üzərindən tranzit reysləri də əhatə edir.

    Suriya Mülki Aviasiya Baş İdarəsinin bəyanatına əsasən, ölkənin cənubundakı dəhlizlər Bakı vaxtı ilə saat 13:00-dan etibarən 12 saat müddətinə məhdudlaşdırılıb, reyslər alternativ marşrutlara yönləndirilib.

    BƏƏ və Qətərdə də uçuşlar dayandırılıb: Qətər ərazisində helikopterlər havada patrul çəkir, BƏƏ-də isə görünməmiş ehtiyat tədbirləri görülüb.

    Daha əvvəl İran, İraq və İsrail hava məkanının bağlanması və ya məhdudlaşdırılması barədə məlumat vermişdi. Eyni zamanda Bəhreyn, Küveyt və BƏƏ-də partlayışlar və insidentlər qeydə alınıb.

    Regionda vəziyyət gərgin olaraq qalır, aviaşirkətlər sərnişinləri mümkün gecikmələr və marşrut dəyişiklikləri barədə xəbərdar edir.

    İrana hərbi zərbələr Hava məkanı
    Ряд стран на Ближнем Востоке закрыли воздушное пространство на фоне ударов США и Израиля по Ирану
    Several countries close airspace amid US and Israeli strikes on Iran

    Son xəbərlər

    14:42
    Foto

    İsmayıllıda üç avtomobil toqquşub: 2 ölü, 6 yaralı - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    14:40

    Türkiyə və Azərbaycan daxili işlər nazirləri telefonda danışıb

    Region
    14:38

    Azərbaycan iqtisadiyyatına kredit qoyuluşu il ərzində 9 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    14:36

    Sibiqa İrandakı vəziyyət barədə: Tehran diplomatik həll fürsətini əldən verib

    Digər ölkələr
    14:34

    BƏƏ-də raket hücumu nəticəsində bir nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    14:25

    İraqda hava zərbələri nəticəsində iki nəfər ölüb, beş nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    14:22

    KİV: Ər-Riyadda partlayışlar qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    14:19
    Foto

    BMMT-nin Baş katibi Ümumdünya Mülki Müdafiə Günü ilə bağlı çağırış edib

    Hadisə
    14:18

    İranın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycandakı vətəndaşlarına müraciət edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti