Несколько высокопоставленных сотрудников минобразования Грузии отправлены в отставку

Тбилиси. 10 сентября. REPORT.AZ/ Несколько высокопоставленных сотрудников министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии освобождены от занимаемых должностей.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на проведенном брифинге отметил министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Батиашвили.

По его словам, в отставку отправлены директор Национального центра развития качества образования министерства Тамар Саникидзе, директор Национального центра оценки и экзаменов Майя Миминошвили, руководитель Национального центра профессионального развития учителей Георгий Мачабели и др.

Министр отметил, что среди освобожденных от занимаемой должности есть также заместители министра образования, науки, культуры и спорта Лия Гигаури и Темур Мургулия.

М.Батиашвили заявил, что повышение уровня образования является одним из основных приоритетов: "Для развития страны должна быть создана конкурентоспособная система образования, а также необходимо провести немало важных реформ. Этот процесс требует новой энергии, нового взгляда и новой кадровой политики".

Министр отметил, что кадровые изменения в системе образования будут продолжены.