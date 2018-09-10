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    Несколько высокопоставленных сотрудников минобразования Грузии отправлены в отставку

    Тбилиси. 10 сентября. REPORT.AZ/ Несколько высокопоставленных сотрудников министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии освобождены от занимаемых должностей. 

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на проведенном брифинге отметил министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Батиашвили.  

    По его словам, в отставку отправлены директор Национального центра развития качества образования министерства Тамар Саникидзе, директор Национального центра оценки и экзаменов Майя Миминошвили, руководитель Национального центра профессионального развития учителей Георгий Мачабели и др. 

    Министр отметил, что среди освобожденных от занимаемой должности есть также заместители министра образования, науки, культуры и спорта Лия Гигаури и Темур Мургулия. 

    М.Батиашвили заявил, что повышение уровня образования является одним из основных приоритетов: "Для развития страны должна быть создана конкурентоспособная система образования, а также необходимо провести немало важных реформ. Этот процесс требует новой энергии, нового взгляда и новой кадровой политики". 

    Министр отметил, что кадровые изменения в системе образования будут продолжены. 

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